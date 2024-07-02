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Минсельхоз оценил ситуацию на рынке хлеба и муки в РФ как стабильную

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Предложение муки для хлебопечения на рынке РФ превышает спрос на нее, ситуация на рынке хлеба и муки оценивается как стабильная, сообщает Минсельхоз.

"Урожай зерна прошлого сезона даже с учетом экспортных поставок с запасом покрывает необходимый объем сырья для полноценного обеспечения внутреннего рынка хлебопечения. Предложение на рынке муки для хлебопекарной отрасли, по оценке отраслевого сообщества, значительно превышает спрос, сообщений о нехватке продукции от бизнеса не поступало", - говорится в сообщении ведомства.

В Минсельхозе ситуацию на рынке хлеба и муки оценивают как стабильную. "По состоянию на 26 июня, отпускная цена пшеничной муки в среднем составляла 24,9 рубля за кг. С конца прошлого года стоимость данной продукции увеличилась на 2,9%, что ниже темпов инфляции. При этом стоит отметить, что у производителей хлебобулочных изделий и муки увеличиваются затраты на транспортировку, упаковку и сопутствующие расходы", - говорится в сообщении ведомства.

Цены производителей на пшеницу 3 класса в настоящее время составляют 13 733 рубля за тонну, на пшеницу 4 класса - 12 655 рублей. Эти показатели существенно ниже предельных максимальных уровней цен на пшеницу, при достижении которых возможно проводить товарные интервенции на рынке, отмечает Минсельхоз.

С учетом роста производства муки и других факторов в министерстве ожидают, что ценовая ситуация на рынке и дальше будет оставаться стабильной.

Минсельхоз РФ
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