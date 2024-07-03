Поиск

Курский губернатор сообщил, что над регионом за сутки сбили 13 дронов

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил данные об атаках, совершенных на регион за сутки. По его данным, над областью было обезврежено 13 беспилотников.

"Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 13 украинских дронов", - написал он в Telegram.

По его словам, в течение дня обстрелам подверглись: села Козино, Крупец, Николаево-Дарьино Суджанского района, село Озерки Беловского района, поселки Теткино, Политотдельский и Новый Путь, деревня Анатольевка Рыльского района и деревня Елизаветовка Глушковского района. Обошлось без пострадавших.

"В селе Анатольевка после обстрела выбиты окна в жилом помещении и осколками посечены хозяйственные постройки в домовладении. В селе Озерки после взрыва было нарушено энергоснабжение, наблюдались перебои со светом. В настоящее время подача электричества возобновлена", - добавил Смирнов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
Суджа Теткино Алексей Смирнов Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кремль исключает посредничество Эрдогана на переговорах по Украине

Что произошло за день: среда, 3 июля

Суд 23 июля рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии активов бизнесмена Шефлера

Тренер сборной России по вольной борьбе арестован по делу о содействии терроризму

В сельхозорганизациях России к 1 июня доля погибших озимых зерновых выросла до 4,8%

В январе-мае доля мигрантов, проваливших экзамен по русскому, выросла в 10 раз

В январе-мае доля мигрантов, проваливших экзамен по русскому, выросла в 10 раз

Минэкономразвития сообщило о росте ВВП за январь-май на 5%

Минэкономразвития сообщило о росте ВВП за январь-май на 5%

В мае безработица в России осталась на апрельских 2,6%

Рост тарифов ЖКХ разогнал инфляцию с 25 июня до 1 июля до 0,66%

Новак сообщил о поручении Путина и Си ускорить согласование поставок по "Силе Сибири 2"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });