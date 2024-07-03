Курский губернатор сообщил, что над регионом за сутки сбили 13 дронов

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил данные об атаках, совершенных на регион за сутки. По его данным, над областью было обезврежено 13 беспилотников.

"Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 13 украинских дронов", - написал он в Telegram.

По его словам, в течение дня обстрелам подверглись: села Козино, Крупец, Николаево-Дарьино Суджанского района, село Озерки Беловского района, поселки Теткино, Политотдельский и Новый Путь, деревня Анатольевка Рыльского района и деревня Елизаветовка Глушковского района. Обошлось без пострадавших.

"В селе Анатольевка после обстрела выбиты окна в жилом помещении и осколками посечены хозяйственные постройки в домовладении. В селе Озерки после взрыва было нарушено энергоснабжение, наблюдались перебои со светом. В настоящее время подача электричества возобновлена", - добавил Смирнов.