В Курской области за день нейтрализовали шесть дронов ВСУ

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаках на регион со стороны Вооруженных сил Украины в течение субботы, в том числе с применением дронов и коптеров.

"Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено шесть украинских дронов", - написал Смирнов в своем-телеграм-канале.

По данным властей, сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе зафиксированы в деревне Городище и недалеко от пункта пропуска "Крупец", сел Локоть и Козино, деревень Анатольевки и Воронок Рыльского района, вблизи поселков Тёткино и Краснооктябрьский, села Веселое и хутора Бырдин Глушковского района, сел Троицкое и Обуховка Кореневского района.

В частности, в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера в деревне Анатольевке Рыльского района нарушено электроснабжение.

"В селе Козино Рыльского района украинский коптер повредил автомобиль, принадлежащий сельскохозяйственной компании", - добавил Смирнов.

Также, по его словам, в течение субботы неоднократно обстреливались пункт пропуска "Суджа", села Заолешенка, Гуево и Горналь, хутор Олешня Суджанского района, деревня Елизаветовка Глушковского района, села Гордеевка и Обуховка Кореневского района.