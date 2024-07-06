В Курской области за день уничтожили пять украинских дронов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаках на регион со стороны ВСУ в течение субботы.

По его словам, днем обстрелам подверглись село Гоптаровка Беловского района, село Гуево и хутор Олешня Суджанского района, посёлки Политотдельский, Краснооктябрьский и Новый Путь, село Кульбаки и деревня Елизаветовка Глушковского района, село Гордеевка Кореневского района. В результате обстрела в селе Гоптаровка была повреждена линия электропередачи. В настоящее время энергоснабжение восстановлено.

"Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе отмечались вблизи села Гордеевка Кореневского района, сёл Гончаровка и Заолешенка, деревни Куриловки Суджанского района, пункта пропуска "Тёткино", посёлка Краснооктябрьский и деревни Урусы Глушковского района", - написал Смирнов.

Помимо этого недалеко от села Гончаровка Суджанского района украинский коптер атаковал грузовой автомобиль. Ранение получил водитель машины.

Губернатор добавил, что стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено пять украинских дронов.