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Путин назвал талибов союзниками РФ в борьбе с терроризмом

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (запрещенное в России как террористическая организация) контролирует власть в Афганистане и потому заинтересовано в стабильности в этой стране, являясь нашими союзниками в борьбе с терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Талибы, движение "Талибан" взяло на себя определенные обязательства. И в целом, по-прежнему есть вопросы, которые требуют постоянного внимания и внутри страны, и международного сообщества. Но в целом, мы должны исходить из того, что движение "Талибан" контролирует власть в стране. И в этом смысле талибы, безусловно, для нас союзники по борьбе с терроризмом", - сказал Путин журналистам по итогам саммита стран ШОС.

"Потому что любая действующая власть заинтересована в стабильности своей власти и в стабильности того государства, которое она возглавляет и которым эта власть руководит", - пояснил он.

Он выразил уверенность, что "Талибан" заинтересован в том, чтобы в Афганистане "все было стабильно, спокойно и подчинено определенным правилам". "И мы неоднократно получали такие сигналы со стороны движения "Талибан" о том, что они готовы с нами работать и на антитеррористическом треке", - отметил Путин.

Так он ответил на вопрос, нужно ли подключать талибов к вопросу борьбы с террористическими угрозами, в частности, от обосновавшихся в Афганистане террористических группировок, таких как ИГИЛ (признан террористическим и запрещен в РФ), и являются ли они нам союзниками или врагами.

Владимир Путин Афганистан Талибан
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