Кремль не испытывает оптимизма в вопросе улучшения отношений с Лондоном при новой администрации

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Москва не испытывает оптимизма в вопросе улучшения отношений с Лондоном при лейбористской администрации, с учетом предыдущих высказываний они тяготеют к отрицанию будущего двустороннего взаимодействия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они, как мы можем судить по предыдущим высказываниям, не склонны к какой-то гибкости и не склонны к креативу в нормализации двусторонних российско-британских отношений. Скорее, они тяготеют к продолжению линии на отрицание будущего наших двусторонних отношений", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли лучше выстраиваться работа у России с Великобританией с приходом новой лейбористской администрации.

Он добавил, что в этом вопросе "не испытываем никакого оптимизма".

Ранее стало известно, что лидер победивших на парламентских выборах лейбористов Кир Стармер в пятницу стал премьером Великобритании.

Предшественник Стармера на посту премьера Риши Сунак ушел в отставку после поражения его Консервативной партии на выборах.

В четверг в Великобритании прошли парламентские выборы, по результатам которых консерваторы потерпели поражение: на данный момент Лейбористская партия набирает 412 из 650 мест в парламенте, консерваторам удалось обеспечить себе всего 121 место.

Консервативная партия находилась у власти в Великобритании около 14 лет.