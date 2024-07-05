В Великобритании сформировано новое правительство

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании, лидер лейбористов Кир Стармер назначил новый состав правительства страны, сообщили в канцелярии премьера.

Вице-премьером назначена Анджела Рэйнер, заместитель Стармера в руководстве лейбористской партии.

МИД возглавил Дэвид Лэмми, бывший теневой министр иностранных дел страны. Иветт Купер, в 2009-2010 годах занимавшую пост министра труда и пенсий, назначили министром внутренних дел. Должность министра обороны получил Джон Хили. Минфин возглавила Рейчел Ривз, ранее являвшаяся теневым министром финансов.

Король Великобритании Карл III уже утвердил назначение новых министров.

Стармер стал премьер-министром ранее 5 июля.

"Король Карл III сегодня принял сэра Кира Стармера и попросил его сформировать новый кабинет министров. Сэр Кир Стармер согласился выполнить поручение короля", - заявили в Букингемском дворце.

После этого Стармер отправился к резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит, где выступил с первой речью в качестве премьера. Он пообещал, что перемены в стране начнутся немедленно, пообещал "перестроить Великобританию", "поднять на ноги" систему здравоохранения, снизить счета за электроэнергию и "обезопасить государственные границы".

Кир Стармер - адвокат, специализирующийся на теме прав человека. Он родился 2 сентября 1962 в Лондоне, но вырос в графстве Суррей. С 2008 по 2013 год занимал пост генерального прокурора, а в 2015 был впервые избран в Палату общин парламента Великобритании. В 2020 году Стармер стал лидером Лейбористской партии, заменив на этом посту Джереми Корбина, и, соответственно, стал лидером оппозиции.

5 июля консерватор Риши Сунак оставил пост премьер-министра после поражения его партии на выборах. Также он отказался от партийного лидерства.

Парламентские выборы прошли 4 июля, консерваторы их проиграли. Еа данный момент Лейбористская партия набирает 412 из 650 мест в парламенте, консерваторам удалось обеспечить себе всего 121 место.

Тори находились у власти в Великобритании около 14 лет.