В ЛНР в результате обстрела Первомайска пострадали семь человек

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Луганской народной республике в результате обстрела Первомайска пострадали семь мирных жителей, сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко. Ее слова приводит телеграм-канал правительства ЛНР.

Госпитализация потребовалась двоим пострадавшим: пожилая семейная пара получила термические ожоги первой-второй степени 30% поверхности тела.

Среди пострадавших семилетняя девочка, ей госпитализация не нужна, сообщила Пащенко.

Как сообщил глава администрации Первомайска Сергей Колягин, в городе поврежден многоэтажный дом, а также перебит газовый трубопровод, из-за чего без газа остались 150 абонентов.