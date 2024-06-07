Власти ЛНР перенесли культурные мероприятия из-за участившихся обстрелов

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Культурные мероприятия в Луганской народной республике перенесены из-за участившихся обстрелов, сообщили в Минкультуры региона в пятницу.

"Все мероприятия в учреждениях культуры, запланированные на 8 июня, переносятся, по причинам обострения ситуации, участившихся обстрелов", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.

Ранее в пятницу Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе ВСУ по Луганску с применением пяти дальнобойных ракет западного производства ATACMS, в результате которого полностью обрушился подъезд пятиэтажного дома, также повреждено 33 многоэтажных дома и ряд образовательных учреждений. По данным министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, жертвами обстрела стали четыре человека, 53 пострадали.