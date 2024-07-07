Электроподстанция полностью разрушена после ЧП на насосной станции в Волгограде

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Обеспечивающая электричеством подстанция при насосной станции в Волгограде полностью разрушена после взрыва, при этом вода подается в полном объеме потребителям, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе оперативного совещания.

"Вчера, 6 июля, на канализационной насосной станции №4 Красноармейского района Волгограда, предварительно в связи с нарушением правил техники безопасности при проведении ремонтных работ, произошел взрыв газа с последующим обрушением железобетонных перекрытий здания КНС (канализационная насосная станция - ИФ), повреждением насосного и технологического оборудования. Полностью разрушена электроподстанция, обеспечивающая работу КНС. Нанесен серьезный ущерб строениям, находящимся рядом с КНС", - сказал он.

Бочаров отметил, что после ЧП были оперативно приняты меры для проведения ремонтных работ без ограничения водоотведения и с сохранением в полном объеме подачи горячего и холодного водоснабжения жителям Волгограда. Ресурс поступает в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в субботу обрушились несущие конструкции канализационной станции в Волгограде. Как сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по региону, два человека погибли.

Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ). Предварительная причина ЧП - нарушения при производстве сварочных работ.