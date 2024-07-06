Власти восстановят здание канализационной станции после ЧП в Волгограде

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Администрация Волгограда займется восстановлением канализационной станции после ее обрушения в Волгограде, сообщил мэр города Владимир Марченко.

"Работа будет состоять из двух этапов. Первый - сделать все, чтобы по возможности не ограничивать подачу коммунального ресурса. По второму этапу - будет дальнейшее восстановление здания станции", - сказал Марченко.

Он отметил, что на данный момент вода подается в полном объеме жителям Красноармейского района.

По данным пресс-службы мэрии, из-за взрыва на насосной станции в находящихся рядом домах в 29 квартирах повреждено остекление окон.

"Сегодня, в качестве временной меры, управляющая компания закроет оконные проемы пленкой. В течение ближайших дней в квартирах будут заменены стеклопакеты. Работы проводятся бесплатно для граждан", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в субботу обрушились несущие конструкции канализационной станции в Волгограде. По данным "Концессий водоснабжения", пострадали три человека. Следователи сообщали о двух погибших. По данным администрации области, под завалами могут находиться три человека. Возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ). Предварительная причина ЧП - нарушения при проведении сварочных работ.