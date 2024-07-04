Силы ПВО за ночь уничтожили четыре беспилотника ВСУ над тремя регионами

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника над тремя регионами России, заявили в Министерстве обороны.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА над территорией Брянской области, один БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Тамбовской области", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате сброса боеприпаса с беспилотника на территорию частного домовладения в селе Новостроевка-Вторая пострадала семья из трех человек - супруги и их 16-летний сын.