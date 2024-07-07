В Воронежской области около 50 человек отправлены в пункты временного размещения

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о размещении нескольких десятков жителей трех населенных пунктов Подгоренского района в пунктах временного размещения (ПВР) из-за ЧС с беспилотником, после которого начался пожар и "детонация взрывоопасных объектов".

"Продолжаем ликвидировать последствия ЧС в Подгоренском районе. Пока в пункты временного размещения перевезли около 50 человек из трех населенных пунктов. Оказываем им всю необходимую помощь", - говорится в сообщении в его телеграм-канале.

Отмечается, что часть граждан отвезли в ПВР, остальные жители разместились у родственников.

"Там организовали питание, людям обеспечили сотовую связь с близкими, медицинскую помощь. Двух пожилых женщин убедили и доставили в больницу", - написал Гусев.

Ранее в воскресенье Гусев сообщил об уничтожении ночью дежурными силами ПВО нескольких БПЛА над территорией Воронежской области. "При падении их остатков произошел пожар на одном из складов. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов", - написал губернатор в телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет.

На территории населенного пункта введен режим ЧС.