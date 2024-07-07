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Режим ЧС введен в населенном пункте Воронежской области после происшествия с БПЛА

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - На территории населённого пункта Воронежской области введен режим ЧС после происшествия с украинским БПЛА, сообщил глава региона Александр Гусев.

"Ввели режим ЧС в границах населенного пункта Подгоренского района, где ночью произошло происшествие с украинским БПЛА. Пока детонация взрывоопасных объектов продолжается", - написал губернатор в своем телеграм-канале в воскресенье.

Гусев отметил, что в результате одного из взрывов загорелась хозпостройка жилого дома. Пожар ликвидировали. Пострадавших нет.

Губернатор добавил, что перекрыли участок автомобильной дороги, которая проходит через населенный пункт. Идёт эвакуация граждан в пункты временного размещения. На месте работают сотрудники оперативных служб и ведомств.

Ранее в воскресенье Гусев сообщил об уничтожении ночью дежурными силами ПВО нескольких БПЛА над территорией Воронежской области. "При падении их остатков произошел пожар на одном из складов. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов", - написал он в своем телеграм-канале. По его словам, по предварительным данным, пострадавших нет.

Воронежская область Александр Гусев
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