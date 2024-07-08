Белгородский губернатор сообщил о троих раненых в регионе за последние часы

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Белгородской области в села Ржевка и Вознесеновка Шебекинского округа три человека получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Ржевка служебный автомобиль одного из предприятий наехал на взрывоопасный предмет. Ранены два сотрудника предприятия: у одного мужчины осколочное ранение руки, у второго - осколочное ранение ноги. Бригадами скорой пострадавшие доставляются в городскую больницу № 2 города Белгорода", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Территория вокруг места взрыва оцеплена, там работают сотрудники спецслужб.

"В селе Вознесеновка пассажирский автобус атакован дроном. Пострадал водитель. У мужчины осколочные ранения брюшной полости, лица, рук и ног. Пострадавший доставлен в Шебекинскую ЦРБ, где медики оказывают ему всю необходимую помощь", - продолжил губернатор.

В Ржевке украинский беспилотник атаковал частный жилой дом и повредил кровлю. В результате второй атаки посечен один автомобиль. Третий беспилотник взорвался рядом с магазином, и там загорелась сухая трава. Пожар потушили.

Информация о последствиях уточняется.