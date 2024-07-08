"Синара" в 2028 году выпустит образцы поездов для ВСМ "Москва-Петербург"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Первые два опытных образца отечественных поездов для высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва - Петербург" планируется изготовить в 2028 году, сообщила группа "Синара".

Полноразмерный макет головного вагона высокоскоростного поезда с салоном, кабиной машиниста и пультом управления впервые представлен на экспозиции международной промышленной выставки "Иннопром-2024". Высокоскоростной поезд будет способен развивать скорость до 400 км/ч на специализированной железнодорожной инфраструктуре.

"Поезд отличается аэродинамической формой с минимальным коэффициентом сопротивления, что снизит шум и расход энергии. Использование в качестве основного конструктивного материала экструдированного алюминиевого профиля позволит увеличить конструктивную прочность, жесткость и коррозионную стойкость кузова, уменьшить его массу", - отмечается в сообщении.

Работу над подвижным составом для ВСМ ведет Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта.

Производство поездов для ВСМ будет организовано на предприятии "Уральские локомотивы", созданном в 2010 году как совместное предприятие группы "Синара" и германского концерна Siemens. СП занималось выпуском пассажирских электропоездов "Ласточка", созданных на основе платформы Siemens Desiro, для ОАО "РЖД". К 2022 году "Ласточка" на 90% была российским поездом. После ухода Siemens, объявившего в мае 2022 года о прекращении бизнеса в России, "Уральские локомотивы" разработали собственный отечественный скоростной поезд "Финист". Этот поезд способен развивать скорость до 160 км/ч, первые "Финисты" вышли на линию в декабре 2023 года.

Группа "Синара" будет реализовывать проект производства высокоскоростных поездов в кооперации с "Трансмашхолдингом" (ТМХ), которое выступит поставщиком отдельных компонентов и систем.

Ранее вице-премьер - министр промышленности и торговли (а ныне первый вице-премьер) Денис Мантуров сообщал, что в целом проект оценивается в сумму около 35 млрд рублей, до 80% из которых "Синара" планирует привлечь по льготному механизму кластерной инвестиционной платформы (позволяет привлекать субсидируемые кредиты на инвестиционные цели под 0,3 ключевой ставки плюс 3 процентных пункта).

Для участия в проекте "Синара", по словам Мантурова, расширит мощности завода "Уральские локомотивы" в Свердловской области.

Мантуров также говорил, что всего в проекте создания поездов для ВСМ будут задействованы более 100 российских поставщиков сырья, материалов и комплектующих.

Обеспечение ВСМ "Москва-Петербург" высокоскоростными поездами обсуждался на совещании в ходе посещения президентом Владимиром Путиным площадки "Уральских локомотивов" в феврале. Тогда называлась оценка потребности ВСМ в подвижном составе на уровне 44 поездов. Еще более 250 поездов может составить потребность перспективных ВСМ в Екатеринбург, Адлер и Минск.