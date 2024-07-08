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В Кремле поддержали инициативу МИД Турции по урегулированию на Украине

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Кремль поддерживает инициативу МИД Турции по созданию "мирной платформы" для расширения усилий по урегулированию украинского конфликта.

"Действительно, было бы здорово, если бы такая платформа была", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя на брифинге заявление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о необходимости создания "мирной платформы" для решения конфликта на Украине.

"Президент Владимир Путин является убежденным сторонником предпочтительности политико-дипломатических усилий по поиску развязки в украинском конфликте", - добавил его пресс-секретарь.

По словам Пескова, Москва никогда не отказывалась от переговоров. "Наоборот, мы были сторонниками переговоров с участием всех заинтересованных сторон. Но пока такой платформы нет", - добавил он.

Дмитрий Песков Владимир Путин Кремль Турция МИД Украина Хакан Фидан
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