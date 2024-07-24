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В МИД РФ заявили о недоверии словам Зеленского о возможности переговоров

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Москва не доверяет словам президента Украины Владимира Зеленского о возможности переговоров с Россией, они не подкреплены действиями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Веры ему нет никакой и ни у кого", - сказала Захарова на брифинге в среду, отвечая на вопрос о том, какую реакцию вызвали в Москве слова Зеленского, допустившего возможность переговоров с Москвой.

По словам официального представителя МИД РФ, такие заявления могут быть связаны "с предвыборной конъюнктурой" в США, а также быть "еще одной попыткой продвинуть формулу мира".

"Ничего нового в намерении киевского режима и его западных кураторов реабилитироваться за провальный так называемый саммит мира нет. Мы понимаем, что эти попытки будут продолжаться", - добавила она.

Захарова заявила, что реальных действий, в том числе по отмене закона, запрещающего Украине вести переговоры с Россией, предпринято не было, такие заявления остаются только на словах.

Зеленский ранее сказал, что Украина будет готова говорить с представителями России, в том случае, если они будут присутствовать на "втором саммите мира" и будут готовы обсуждать мирный план, который должен быть подготовлен к этому мероприятию.

Мария Захарова МИД РФ Украина Владимир Зеленский
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