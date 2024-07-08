Путин не передавал через Орбана посланий Байдену

Владимир Путин и Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не передавал через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана никакого послания президенту США Джозефу Байдену и другим участникам саммита НАТО.

"Нет", - сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем представитель Кремля отметил, что премьер Венгрии предпринимает серьезную инициативу с тем, чтобы, опираясь на первоисточник, сопоставить позиции разных сторон. "И мы высоко ценим, такую же высокую оценку дал и президент Путин этим усилиям господина Орбана. Налицо целый набор разногласий у заинтересованных сторон, целый набор серьезных разногласий, но, по крайней мере, господин Орбан действительно предпринимает очень серьезную попытку понять суть этих разногласий, что вызывает высокую оценку", - сказал Песков.

Орбан приехал в Москву 5 июля и провел встречу с Путиным. Они обсуждали украинское урегулирование, взаимоотношения России и Евросоюза, а также России и Венгрии, и возможные принципы будущей архитектуры безопасности в Европе.

На пресс-конференции после переговоров Орбан заявил о намерении продолжать работу по украинскому урегулированию.

2 июля он встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и предложил ему прекращение огня для подготовки мирных переговоров.