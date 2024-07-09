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В Кремле начались переговоры Путина и Моди

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Официальные переговоры президента РФ Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди начались в Кремле, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Главы двух государств прибыли в Кремль с ВДНХ, где, в частности, осмотрели павильон "Атом".

Переговоры пройдут в узком и широком составах.

Путин и Моди начали свое общение еще накануне. Вечером в понедельник главы государств беседовали в неформальной обстановке за чаем, после чего президент России провел для иностранного гостя экскурсию по своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, общение продолжалось три часа.

Индия Владимир Путин Нарендра Моди
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