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Путин в понедельник вечером неформально пообщается с Моди

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в понедельник вечером неформально пообщается с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который 8-9 июля посетит Россию с официальным визитом, заявил на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Также у президента вечером запланированы международные контакты. Сегодня, вы знаете, приезжает с официальным визитом в Российскую Федерацию премьер-министр Индии Моди, и сегодня начнется неформальная часть этого визита, - сказал он. - Сегодня вечером будет неформальное общение двух лидеров. Они будут иметь возможность пообщаться со свободной повесткой дня один на один".

Путин и Моди продолжат общение и во вторник.

"Ожидаем, что где-то с полудня начнется общение Путина и Моди. Будет беседа в узком составе, будут российско-индийские переговоры в формате официального завтрака, - сказал Песков. - Не предусматривается какого-либо совместного общения с прессой. Но мы ожидаем расширенный обмен словами на узком и расширенном составе, что в значительной степени компенсирует отсутствие заявлений для СМИ".

Пресс-служба Моди сообщила, что он планирует обсудить с все аспекты двустороннего сотрудничества, а также перспективы ряда региональных и мировых вопросов.

Владимир Путин Дмитрий Песков Индия Кремль Нарендра Моди
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