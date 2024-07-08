Путин принимает Моди в Ново-Огарево

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в своей резиденции в Ново-Огарево встретил премьер-министра Индии Нарендру Моди, который в понедельник прибыл в Россию с официальным визитом.

"Очень рад вас видеть. Официальный разговор у нас состоится завтра. А сегодня мы можем в домашней обстановке спокойной поговорить, наверное, о тех же вопросах, но неофициально", - сказал Путин в начале беседы с Моди.

Он поздравил индийского лидера с переизбранием на должность премьер-министра.

"Думаю, что это неслучайно, а результат вашей работы на протяжении многих лет во главе правительства. У вас свои идеи, вы очень энергичный человек, вы умеете добиваться результатов в интересах Индии и индийского народа", - отметил президент РФ.

Индия, добавил он, уверенно занимает третье место в мире по объему экономики.

"Наверное, сейчас (Индия - ИФ) – самая большая по населению страна мира. 1,4 млрд человек. Но самое главное – не это. Самое главное, что 23 миллиона рождений в год даже для такой страны как Индия – это, все-таки, много. Это самый большой показатель в мире", - сказал Путин.

Это значит, что население Индии чувствует уверенность и стабильность, отметил президент РФ.

Кадры общения Путина и Моди за чашкой чая опубликовал в своем телеграм-канале журналист программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия-1" (ВГТРК), Павел Зарубин.

В первый день визита Путин и Моди пообщаются неформально, основная рабочая часть состоится во вторник.

Как сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, у лидеров в ходе неформальной встречи будет "возможность пообщаться со свободной повесткой дня один на один".

Переговоры Путина и Моди во вторник ожидаются в полдень. "Будет беседа в узком составе, будут российско-индийские переговоры в формате официального завтрака", - рассказал Песков.

При этом он уточнил, что по итогам переговоров общения с прессой не предусмотрено. "Но мы ожидаем расширенный обмен словами на узком и расширенном составе, что в значительной степени компенсирует отсутствие заявлений для СМИ", - добавил представитель Кремля.