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Путин сообщил, что неформально обсудил с Моди практически все вопросы

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе неформального общения 8 июля с премьер-министром Индии Нарендрой Моди они обсудили почти все вопросы, и отметил, что находится в постоянном контакте с индийским лидером.

"У нас была возможность вчера в неформальной обстановке практически поговорить по всем вопросам", - сказал Путин на начавшихся в Кремле официальных переговорах с Моди.

Президент обратил внимание, что это первый официальный визит Моди после переназначения на должность премьер-министра. "Между нашими странами очень давняя дружба, хорошие отношения, которые складывались десятилетиями", - отметил Путин.

Сегодня, продолжил он, отношения России и Индии носят характер особо привилегированного стратегического партнерства. "Мы с вами в постоянном контакте и главное внимание уделяем развитию торгово-экономических связей, развитие которых, безусловно, соответствует интересам как народа Индии, так и народов Российской Федерации", - сказал Путин, отметив, что за первый квартал текущего года товарооборот прибавил 20%.

Россия и Индия тесно сотрудничают на международной арене, в том числе в международных организациях, сказал президент.

Индия Владимир Путин Нарендра Моди
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