Дума отменила идентификацию при оплате ЖКУ и налогов на сумму до 60 тысяч рублей

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Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет банкам не проводить идентификацию граждан, если они хотят заплатить налоги в федеральный бюджет или за коммунальные услуги, а сумма оплаты меньше 60 тысяч рублей.

Законопроект № 455879-8 группа депутатов и сенаторов внесла в парламент в октябре 2023 года.

В рамках первого чтения упрощение идентификации касалось только оплаты ЖКУ, ко второму чтению была добавлена поправка, по которой от обязательной идентификации о при осуществлении операций по приему от клиентов - физических лиц платежей освобождается перечисление налогов, авансовых платежей по налогам в бюджетную систему России, если сумма этих платежей не превышает 60 тысяч рублей.

В пояснительной записке к законопроекту напоминается, что предельный размер суммы платежа, при котором не требуется идентификация клиента - физического лица, был введен в 2006 году для отдельных операций, в том числе для платежей за жилое помещение и коммунальные услуги, в размере 30 тысяч рублей. В 2009 году лимит в 15 тысяч рублей был установлен для всех видов платежных операций, туда попали и услуги ЖКХ. "Уже в тот момент отдельные платежи за жилищно-коммунальные услуги превышали предельную сумму и требовали проведения идентификации плательщика", - говорится в пояснительной записке.

"Операции по приему денежных средств от физических лиц за ЖКУ в принципе не обладают признаками операций, имеющих запутанный или необычный характер, имеют очевидный экономический смысл и законную цель, а именно исполнение обязательств потребителем по оплате потребляемых жилищных и коммунальных услуг", - говорится в пояснительной записке.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.