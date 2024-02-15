Отмена идентификации при оплате ЖКУ на сумму до 60 тысяч рублей прошла I чтение

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешит банкам не проводить идентификацию граждан, если они платят за коммунальные услуги и жилые помещения и сумма оплаты меньше 60 тысяч рублей.

Законопроект № 455879-8 в октябре 2023 года внесла в палату группа депутатов и сенаторов.

В пояснительной записке к нему отмечено, что предельный размер суммы платежа, при котором не требуется идентификация клиента - физического лица, был введен в 2006 году для отдельных операций, в том числе для платежей за жилое помещение и коммунальные услуги, в размере 30 тысяч рублей. В 2009 году лимит в 15 тыс. руб. был установлен для всех видов платежных операций, туда и попали услуги ЖКХ. "Уже в тот момент отдельные платежи за жилищно-коммунальные услуги превышали предельную сумму и требовали проведения идентификации плательщика", - говорится в пояснительной записке.

Авторы предупреждают, что среднемесячный платеж за ЖКУ в 2023 году в отдельных регионах достигнет величины действующего сейчас лимита в 15 тысяч рублей, что требует проведения идентификации около 50% всех плательщиков за ЖКУ.

В пояснительных материалах приводятся данные Ассоциации Региональных расчетных центров (АРЦ): в 2022 году доля платежей на сумму более 15 тысяч рублей составила от 0,5% до 3,8% от всех платежей в зависимости от региона. После очередного повышения с 1 декабря 2022 года тарифов на 9% доля таких платежей продолжила рост.

"Операции по приему денежных средств от физических лиц за ЖКУ в принципе не обладают признаками операций, имеющих запутанный или необычный характер, имеют очевидный экономический смысл и законную цель, а именно исполнение обязательств потребителем по оплате потребляемых жилищных и коммунальных услуг", - говорится в пояснительной записке.