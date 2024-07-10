Дебетовые карты Ситибанка перестанут работать после 20 сентября

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Дебетовые карты Ситибанка прекратят свое действие после 20 сентября 2024 года, изменения коснутся пакетов банковских услуг CitiOne и Citigold, говорится в сообщении банка.

При этом с 1 августа для всех клиентов отменяется банковская комиссия за обслуживание этих пакетов.

Платежи, переводы и покупки по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) будут недоступны после 25 сентября. СБП будет отключена для всех клиентов, отмечает банк.

Группа Citi после неудачных попыток продать Ситибанк с третьего квартала прошлого года начала сворачивать российский розничный бизнес и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями (МСП). Процесс затронет примерно 2,3 тыс. сотрудников, 15 отделений (включая филиалы) и такие розничные услуги, как потребкредиты, кредитные карты и вклады, брокерские и депозитарные услуги для физических лиц.

В декабре 2022 года Ситибанк продал портфель потребительских кредитов банку "Уралсиб". Сумма сделки и объем проданных кредитов стороны не раскрывали. В конце мая прошлого года Ситибанк также заключил соглашение с "Уралсибом" о передаче ему портфеля кредитных карт в случае согласия клиентов.