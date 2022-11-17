Столичный арбитраж обязал Google восстановить YouTube-канал НТВ

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром-медиа холдинг" (ГПМ) сообщил, что Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск телеканала НТВ к компании Google и обязал ее восстановить YouTube-канал телекомпании.

"Телекомпания требовала разблокировать канал НТВ на YouTube; суд обязал Google восстановить доступ к каналу и обеспечить на нем показ контента, а в случае неисполнения решения - взыскать в пользу российского вещателя неустойку", - говорится в сообщении ГПМ, поступившем в "Интерфакс".

Согласно картотеке арбитражных дел, иск НТВ к Google LLC, ООО "Гугл" и Google Ireland Limited удовлетворен полностью.

Размер неустойки составляет 100 тысяч рублей в день и еженедельно будет увеличиваться вдвое - до объема в 1 млрд рублей, сообщает ГПМ. Если в течение девяти месяцев решение суда не будет исполнено, то ограничение на размер неустойки снимается.

Решение суда подлежит немедленному исполнению корпорацией Google, а неустойка начисляется с даты принятия решения до его фактического исполнения, добавили в медиахолдинге.

Это решение аналогично ранее принятым арбитражем по искам других СМИ, чьи YouTube-каналы были заблокированы на видеохостинге.

В середине марта YouTube сообщил, что будет блокировать по всему миру каналы, связанные с российскими медиа, финансируемыми государством, в связи с ситуацией на Украине.

В марте YouTube заблокировал официальные каналы ТНТ и НТВ (входят в ГПМ) в более чем 70 странах. НТВ и ГПМ РТВ (управляет каналом ТНТ) обратились в суд за защитой своих прав и потребовали выплатить неустойку. Суд удовлетворил требования ГПМ РТВ в октябре, так же обязав Google выплатить истцу до 1 млрд руб. при отказе разблокировать YouTube-канал ТНТ на платформе.