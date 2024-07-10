Пострадавшим от весенних паводков в регионах РФ выплатили почти 11 млрд руб.

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Почти 11 млрд рублей выплачено пострадавшим от весенних паводков в регионах России, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков.

"Всего единовременную материальную помощь получили свыше 350 тысяч человек", - сообщил Куренков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в среду.

По словам главы министерства, обработано уже 98% заявлений. Финансовую помощь при утрате имущества первой необходимости получили свыше 70 тыс. пострадавших.