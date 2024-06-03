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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:48

Транскам закрыли для всех видов транспорта из-за паводка

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта приостановлено на участке Транскавказской автомагистрали из-за паводка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с паводком, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке 24-29 км А-164 Транскам в обоих направлениях с 00:30 мск 3 июня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения введены до особого распоряжения.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также камнепадами.

Транскам Южная Осетия Северная Осетия
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