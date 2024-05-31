Оренбургская область получит более 9 млрд рублей на помощь пострадавшим от паводков

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Правительство выделит более 9 млрд рублей на поддержку пострадавших от паводка в Оренбургской области, сообщает пресс-служба кабинета министров.

"Свыше 4,2 млрд рублей будет дополнительно направлено Оренбургской области, пострадавшей от весеннего паводка. Распоряжение об этом подписано. Средства поступят из резервного фонда правительства на предоставление мер поддержки гражданам, пострадавшим от паводка", - говорится в сообщении.

Речь идет об оказании единовременной материальной помощи, а также финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости.

"Также готовится к подписанию распоряжение о выделении из резервного фонда правительства более 4,8 млрд рублей на выплаты жителям Оренбургской области в связи с повреждением или утратой жилья", - отметили в правительстве.