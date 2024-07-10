"Синара" совместно с партнерами из КНР разрабатывает грузовые высокоскоростные поезда

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Грузовые высокоскоростные поезда могут быть запущены в России после ввода в эксплуатацию второй и третьей линий высокоскоростной магистрали (ВСМ), сообщил вице-президент группы "Синара" Александр Мишарин во время выступления в ходе выставки "Иннопром" в Екатеринбурге в среду.

"Это следующий этап (развития ВСМ - ИФ), после запуска второй, третьей линии. Но я уверен, что такие поезда пойдут. Это очень интересное решение. (...) Когда ВСМ развивается и построено более 2 тыс. км, она превращается в грузопассажирскую", - отметил вице-президент ГК "Синара", которая в кооперации с "Трансмашхолдингом" занимается проектом создания пассажирского поезда для ВСМ.

По его словам, эскизные проработки грузовых высокоскоростных поездов уже есть. "И, кстати, даже мы прилично продвинулись, в том числе с нашими китайскими коллегами. Они, кстати, по нашим идеям уже сделали такой поезд. Будет и у нас", - добавил Мишарин.

Ранее глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров сообщал, что строительство ВСМ позволит повысить скорость перевозки грузов, а также вывезти из почти 18 регионов России на северо-запад дополнительные грузы в объеме 30 млн тонн.

Предполагается, что первая ВСМ (Москва - Санкт-Петербург) может заработать к 2028 году и сократит время в пути между городами почти вдвое - с нынешних 4 часов до 2 часов 15 минут.

Президент Владимир Путин на февральском совещании по транспорту заявлял, что "строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом - это только начало". "В перспективе - организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии Минска вполне естественны, вполне реализуемы", - отмечал он.

РЖД ожидают реализации практически всех проектов ВСМ в течение ближайших 10-15 лет.