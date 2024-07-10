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Белгородский губернатор сообщил об атаках на Шебекино и еще два населенных пункта

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Белгородской области вечером в среду были атакованы три населенных пункта Шебекинского городского округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, никто не пострадал.

В Шебекине из-за детонации FPV-дрона загорелась сухая трава. Пожарные ее быстро потушили.

Обстрелу подвергся поселок Красное. Различные повреждения выявлены в двух частных домах: выбиты окна, разрушены стены и повреждены кровли. Также имеются повреждения на линиях газо- и электроснабжения. Губернатор отметил, что одновременно поселок подвергся атакам дронов - разрушен один и повреждены шесть частных домов.

В селе Муром беспилотники атаковали два двухквартирных дома. В них выбиты окна и посечены кровли, в одном из домов повреждена внутренняя отделка.

Информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на местах, добавил губернатор.

Ранее Гладков сообщил, что при обстреле ВСУ города Шебекино в среду один человек погиб и девять получили ранения.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Шебекино Муром Белгородская область
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