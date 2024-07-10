В результате обстрела Шебекина есть погибший и пострадавшие

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В результате обстрела города Шебекино погиб человек и еще семь человек были ранены, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Погиб мужчина, он умер от ран до прибытия врачей скорой помощи. Ранены шесть мужчин и одна женщина.

"Трое пострадавших с различными осколочными ранениями бригады "скорой" доставляют в больницу №2 города Белгорода. Еще один мужчина с осколочными ранениями (...) доставляется в областную клиническую больницу. Еще трое пострадавших, не дожидаясь прибытия "скорой", самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ: у двух мужчин ранения бедра, у женщины - осколочные ранения", - перечислил губернатор.

По его данным, в городе выявлены повреждения в трех многоквартирных домах, двух соцобъектах, пяти коммерческих объектах и промышленном предприятии. Также повреждены 20 автомобилей, один из которых пришлось тушить пожарным.

Ранее в среду губернатор сообщил, что мирный житель получил ранения при атаке дрона-камикадзе ВСУ в городе Грайворон. Мужчина госпитализирован.