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Калининградский областной суд признал законным арест ректора БФУ имени Канта

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Калининградский областной суд признал законным и обоснованным Ленинградского районного суда, который 10 июля поместил в СИЗО на два месяца ректора Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Александра Федорова. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Защита Федорова просила отменить постановление райсуда как незаконное и заменить ему меру пресечения на домашний арест. На судебном заседании обвиняемый, его защитники поддержали эту позицию. Представитель прокуратуры настаивал, что постановление является законным и обоснованным.

Суд оставил апелляционную жалобу защиты без удовлетворения, постановление Ленинградского районного суда признал обоснованным и законным. Оно вступило в законную силу.

9 июля региональное управление СКР возбудило против ректора и его заместителя Елены Мялкиной уголовное дело о присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения (ч. 4 ст. 160, ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК).

По версии следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 ректор незаконно издавал приказы о выплате работникам единовременных доплат за интенсивность труда. Проректор вуза собирала эти доплаты, которые передавала руководителю. Всего подозреваемые присвоили свыше 18 млн рублей.

Мялкина и Федоров арестованы до 8 сентября. Областной суд отклонил апелляцию Мялкиной на арест 18 июля.

Врио ректора БФУ назначен проректор вуза Максим Демин.

БФУ Калининградский областной суд Максим Демин Елена Мялкина
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