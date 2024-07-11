Приговор правозащитнику Олегу Орлову вступил в силу

Он признан виновным в повторной дискредитации Вооруженных сил РФ

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Московский городской суд оставил без изменений приговор правозащитнику, бывшему члену правления ликвидированного общества "Международный "Мемориал" (признано в РФ иноагентом) Олегу Орлову (признан в РФ иноагентом), по которому он получил два с половиной года колонии по обвинению в повторной дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Приговор Головинского суда Москвы от 27 февраля 2024 года в отношении Орлова оставлен без изменений, апелляционная жалоба, поданная на приговор - без удовлетворения", - заявили в пресс-службе в четверг.

Защита Орлова настаивала на незаконности приговора и просила апелляционный суд отменить его.

Приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению.

Как сообщалось, Орлову было назначено два года шесть месяцев колонии общего режима по обвинению в совершении действий, направленных на дискредитацию использования ВС РФ, после того, как лицо было дважды привлечено к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, по мотивам вражды и ненависти (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ).

В 2023 году правозащитник был приговорен к штрафу в 150 тыс. руб. по этому делу.

Позднее апелляционный суд по представлению гособвинения вернул дело в прокуратуру в связи с отсутствием в обвинительном заключении мотива преступления.

Впоследствии дело было вновь направлено в суд с уточненным обвинением, согласно которому Орлов совершил преступление по мотивам вражды и ненависти к военнослужащим.

Претензии следствия к Орлову связаны с публикацией текста в одной из социальных сетей. До этого правозащитник дважды привлекался к административной ответственности и был оштрафован за дискредитацию ВС РФ.

Орлов не признает вину и настаивает на том, что нельзя преследовать за мнение.

В ходе первого процесса общественным защитником Орлова выступил главный редактор "Новой газеты", лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов (признан в РФ иноагентом).