Правозащитник Орлов получил 2,5 года колонии за повторную дискредитацию ВС РФ

Олег Орлов во время заседания в Головинском суде Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Головинский суд Москвы назначил два с половиной года колонии общего режима правозащитнику, бывшему члену правления ликвидированного общества "Международный "Мемориал" (признано в РФ иноагентом) Олегу Орлову (признан в России иноагентом) по обвинению в повторной дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.

Орлов был взят под стражу в зале суда.

Суд признал Орлова виновным в совершении действий, направленных на дискредитацию использования ВС РФ, после того, как лицо было дважды привлечено к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, по мотивам вражды и ненависти (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ).

Накануне гособвинение в прениях сторон запросило для Орлова два года 11 месяцев в колонии общего режима.

В 2023 году правозащитник был приговорен к штрафу в 150 тыс. руб. Позднее апелляционный суд по представлению гособвинения вернул дело в прокуратуру в связи с отсутствием в обвинительном заключении мотива преступления.

Впоследствии дело было вновь направлено в суд с уточненным обвинением, согласно которому Орлов совершил преступление по мотивам вражды и ненависти к военнослужащим.

Претензии следствия к Орлову связаны с публикацией текста в одной из социальных сетей. До этого правозащитник дважды привлекался к административной ответственности и был оштрафован за дискредитацию ВС РФ.

Орлов не признает вину и настаивает на том, что нельзя преследовать за мнение.

В ходе первого процесса общественным защитником Орлова выступил главный редактор "Новой газеты", лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов (признан в РФ иноагентом).

На втором процессе Орлов отказался выступать в свою защиту до стадии последнего слова.