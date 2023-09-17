Хинштейн заявил, что блокировки YouTube не будет без адекватной замены

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Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Блокировки YouTube в России не будет, пока не появится полноценный аналог, заявил в воскресенье председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн.

"На сегодня адекватной и полноценной замены YouTube в российских аналогах, к сожалению, пока нет, ключевое слово тут - пока", - сказал он на обучающем семинаре накануне первого заседания молодежного парламента в подмосковном Аносино.

Говоря о возможной блокировке YouTube в РФ, Хинштейн отметил, что "сначала надо решить вопрос адекватной замены, иначе заложниками станут пользователи".

Он выразил надежду, что такой аналог появится. Также Хинштейн отметил, что будет поставлен вопрос, почему до сих пор он не был создан.

В целом, сказал депутат, YouTube в настоящее время, как и корпорация Google, "занимает достаточно субъективную и политически мотивированную позицию по отношению к России".

Но, если блокировка любого мессенджера, например, WhatsApp, для пользователей "не создаст серьезных проблем", поскольку есть множество аналогов, то с YouTube дело обстоит иначе.

Также Хинштейн повторил, что блокировка WhatsApp в России возможна, если будут запущены русскоязычные каналы в мессенджере.

Он отметил, что если ранее, когда блокировался Telegram, технически реализовать запрет было сложно, то теперь принят "ряд законов, позволяющих применять самые разные методы реагирования".