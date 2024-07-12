Поиск

На поврежденной дронами ростовской подстанции заработал один трансформатор

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Родионово-Несветайском районе Ростовской области возобновил работу один из трансформаторов подстанции, поврежденной дронами, ремонт второго трансформатора завершится на выходные, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области..

"Один автотрансформатор уже введен в работу, второй - в ремонте с ориентировочным сроком завершения работ 13-14 июля", - отметили в министерстве.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что в ночь на 9 июля в результате воздушной атаки в Родионово-Несветайском районе на электроподстанции загорелись два трансформатора. Пожар тушить начали после проверки окрестностей саперами. Обошлось без пострадавших.

Позднее губернатор сообщил, что на восстановление трансформаторов, по предварительной оценке, потребуется до трех суток.

Василий Голубев Родионово-Несветайский район Ростовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Топ-менеджер белгородского филиала "Газпрома" отправлен под домашний арест

В России до конца лета прогнозируются новые периоды жары

Прошедший июнь стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений

Прошедший июнь стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений

Песков назвал неприемлемыми высказывания Байдена в отношении Путина

В Кремле заявили об отсутствии планов ограничивать доступ к YouTube

В Кремле заявили об отсутствии планов ограничивать доступ к YouTube

Песков называет фейком сообщения о планах Москвы ликвидировать главу Rheinmetall

Суд признал право крымчан на компенсацию из-за водной блокады полуострова

"Черноголовка" сменит бренд детского питания Heinz на Gipopo

"Черноголовка" сменит бренд детского питания Heinz на Gipopo

РФ приостановит японский промысел морской капусты в районе курильского острова Сигнальный

Мошенники создают фейковые сайты СКР якобы для помощи ветеранов СВО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });