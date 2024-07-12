На поврежденной дронами ростовской подстанции заработал один трансформатор

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Родионово-Несветайском районе Ростовской области возобновил работу один из трансформаторов подстанции, поврежденной дронами, ремонт второго трансформатора завершится на выходные, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области..

"Один автотрансформатор уже введен в работу, второй - в ремонте с ориентировочным сроком завершения работ 13-14 июля", - отметили в министерстве.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что в ночь на 9 июля в результате воздушной атаки в Родионово-Несветайском районе на электроподстанции загорелись два трансформатора. Пожар тушить начали после проверки окрестностей саперами. Обошлось без пострадавших.

Позднее губернатор сообщил, что на восстановление трансформаторов, по предварительной оценке, потребуется до трех суток.