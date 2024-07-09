В Ростовской области ремонт поврежденной дронами электроподстанции займет 3 дня

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Ростовский губернатор Василий Голубев, ссылаясь на предварительные оценки специалистов, сообщил, что восстановление трансформаторов на электроподстанции в Родионово-Несветайском районе после атаки БПЛА займет до трех суток.

В ночь на 9 июля подстанцию атаковали дроны, там случился пожар, его потушили, оборудование станции ремонтируют.

"Поэтому пока в области сохраняется необходимость ввода режима временных отключений", - написал Голубев в телеграм-канале.

По словам губернатора, утром 9 июля седьмой энергоблок Новочеркасской электростанции был включен в сеть после аварийного ремонта. Также накануне ночью были завершены аварийно-восстановительные работы на линиях электропередачи в Неклиновском районе и Таганроге. Энергоснабжение восстановлено.

"На утреннем заседании регионального штаба энергетики доложили о том, что работы на 1 блоке Ростовской ТЭЦ-2 завершат сегодня до конца суток, на 2 блоке Волгодонской ТЭЦ-1 - завтра", - написал Голубев.