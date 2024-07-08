Около 1 тыс. МВт "выпало" из энергосистемы Ростовской области

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Около 1 тыс. МВт "выпало" из энергосистемы Ростовской области, ситуация в энергоснабжении региона экстремальная, сообщила пресс-служба губернатора.

"Из-за аварийного отключения блока на Новочеркасской ГРЭС, планового ремонта одного из блоков атомной электростанции, аварийных ремонтов блоков Ростовской ТЭЦ-2 и Волгодонской ТЭЦ-2 из энергосистемы выбыло около 1 тыс. МВт. Ситуация в энергоснабжении донского региона экстремальная", - приводятся в сообщении слова замминистра промышленности и энергетики Ростовской области Владимира Клименко.

Объем энергопотребления, как отмечает пресс-служба, приближается к предельному. В связи с этим на уровне федеральных структур, отвечающих за функционирование энергосистемы Ростовской области, были приняты решения о временных ограничениях подачи электроэнергии для предприятий и граждан.

"Кроме ростовской энергосистемы в экстремальных условиях еще работает и весь Юг", - добавил первый замдиректора филиала АО "Системный оператор Единой энергетической системы" Ростовское РДУ - главный диспетчер Александр Малюков.

В настоящее время в области прекращены все плановые ремонты на генерирующем оборудовании, выполнены работы по запитке отдельных районов Ростовской энергосистемы от смежных территорий, в частности, от ЛНР и Волгоградской области. Однако в Волгоградской энергосистеме из-за жары произошло отключение линии 220 кВ, которое "усугубило ситуацию".

Отмечается, что до конца суток должны быть завершены работы на Новочеркасской ГРЭС, что частично компенсирует выбывшие мощности. Кроме того, до вторника должно быть восстановлено электроснабжение в Таганроге и Неклиновском районе.

Чтобы не допускать таких ситуаций впредь, Минпромэнерго региона совместно с Системным оператором подготовило предложения по строительству магистральных объектов электросетей. В первую очередь, речь идет про модернизацию подстанции 500 кВ "Ростовская" с добавлением трансформаторной группы.

Ранее глава региона Василий Голубев сообщил о частичном ограничении подачи электроэнергии на предприятия Ростовской области из-за жары для минимизации отключения света в домах жителей. Он не уточнил, в каком объеме будет ограничено энергоснабжение предприятий, отметив лишь, что "ограничения не повлияют на их работу".

Как сообщалось в телеграм-канале АО "Донэнерго", график временных отключений введен в Ростовской области с 12:55 (по московскому времени) 8 июля в связи с "экстремальным ростом температуры наружного воздуха".

Ранее также сообщалось, что 6 июля ПАО "Россети Юг" ввели на территории Ростовской области график временного отключения энергопотребления.

В министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона журналистам сообщали, что в связи с экстремальным ростом температуры наружного воздуха (до +39 и выше) электроэнергетическое оборудование объединенной энергосистемы Юга испытывает существенные нагрузки, особенно в дневное время.

В регионе до 8 июля действует штормовое предупреждение из-за сильной жары.