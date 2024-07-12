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У арестованного за подготовку нападения на церковь в Майкопе был сообщник

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - По версии следствия, у уроженца Таджикистана, арестованного по делу о подготовке нападения на церковь в Майкопе, был сообщник из местных жителей, сообщили в пресс-службе судов Адыгеи.

"Согласно материалам следствия, обвиняемый не позднее июля 2024 года, находясь на территории Майкопа (...) решил совершить террористический акт путем поджога Михайло-Архангельского храма (он же Свято-Успенский собор - ИФ). Для реализации своего преступного умысла он осуществил приискание жителя Майкопа, а также средств для совершения совместно с ним террористического акта", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что обвиняемый купил электронный билет на авиарейс до Стамбула, куда хотел улететь после совершения преступления.

Майкопский городской суд 12 июля арестовал обвиняемого в попытке террористического нападения на Свято-Успенский собор в Майкопе (Адыгея) уроженца Таджикистана Идриса Идибекова.

11 июля ФСБ сообщило о предотвращении нападения на Свято-Успенский собор в Майкопе, которое готовилось сторонником запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". По данным ФСБ, мужчина "готовил нападение на культовое учреждение (православный храм) города Майкоп и убийство его священнослужителей и охранников с дальнейшим поджогом здания, провел разведку местности, составил схему атаки, приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства".

В ФСБ добавили, что подозреваемый планировал снимать атаку на видео, "для последующего размещения в сети Интернет в целях пропаганды идей международной террористической организации (МТО) на фоне совершенного резонансного преступления". Однако его действия выявили и преступление пресекли.

У подозреваемого нашли запрещенные материалы ИГ, флаг группировки, нож и составные части зажигательного устройства.

Адыгея ИГ Майкоп Таджикистан ФСБ Идрис Идибеков
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