Разбившийся под Коломной самолет принадлежал гражданской авиакомпании

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Потерпевший крушение в Подмосковье Superjet принадлежал гражданской авиакомпании и совершал перегонный рейс без пассажиров, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

"Это не Sukhoi Superjet 100NEW-95. Он сейчас проходит летные испытания в районе Жуковского и готовится заходить на посадку. Экипаж на связи. По предварительной информации, крушение потерпел борт одной из гражданских авиакомпаний, который совершал перегонный рейс. Пассажиров на борту не было", - заявили в министерстве.

Ранее "Интерфаксу" в экстренных службах сообщили, что самолет разбился в ходе испытательного полета после капитального ремонта. Он вылетел из Раменского.

"Во время полета экипаж подал сигнал бедствия. Затем он был направлен в зону ожидания и несколько минут вырабатывал топливо. При попытке захода на посадку самолет пропал с экранов радаров", - сказал собеседник агентства.

Крушение самолета и гибель трех членов экипажа подтвердили в МЧС.