Гладков сообщил об атаках БПЛА на четыре белгородских села

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Белгородской области беспилотники атаковали четыре населенных пункта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате в Шебекинском городском округе в поселке Красное были разрушены два частных дома. В селе Зиборовка беспилотник атаковал уничтожил служебный автомобиль сельхозпредприятия.

В селе Поповка Краснояружского района разрушены два нежилых дома. В селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа дроном-камикадзе поврежден легковой автомобиль.

Ранее в пятницу в городе Шебекино украинский беспилотник сбросил взрывное устройство во двор многоквартирного дома, в результате чего были ранены дети. Кроме этого, в селе Муром Шебекинского городского округа погиб начальник управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа.