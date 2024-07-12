Поиск

Гладков сообщил об атаках БПЛА на четыре белгородских села

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Белгородской области беспилотники атаковали четыре населенных пункта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате в Шебекинском городском округе в поселке Красное были разрушены два частных дома. В селе Зиборовка беспилотник атаковал уничтожил служебный автомобиль сельхозпредприятия.

В селе Поповка Краснояружского района разрушены два нежилых дома. В селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа дроном-камикадзе поврежден легковой автомобиль.

Ранее в пятницу в городе Шебекино украинский беспилотник сбросил взрывное устройство во двор многоквартирного дома, в результате чего были ранены дети. Кроме этого, в селе Муром Шебекинского городского округа погиб начальник управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Шебекино Шебекинский городской округ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На месте крушения Superjet под Коломной нашли черные ящики

Погранслужба Финляндии не исключает открытия границы с Россией через какое-то время

Погранслужба Финляндии не исключает открытия границы с Россией через какое-то время

Что произошло за день: пятница, 12 июля

Министры обороны России и США обсудили снижение рисков возможной эскалации

"Русагро" признано экономически значимой организацией

Военная операция на Украине

В Херсонской области вводится пропускной режим в 15-километровой зоне вдоль Днепра

Пентагон сообщил о телефонном разговоре Остина с Белоусовым

Путин подписал закон о поправках в бюджет РФ на 2024 год

Британский "Фонд Джона Смита" внесен в реестр нежелательных организаций

Минюст признал иноагентами проект "ВЧК-ОГПУ" и правнучку летчика Чкалова

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });