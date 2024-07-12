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Погиб глава управления оперативного реагирования Шебекинского округа

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о гибели начальника управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа Александра Маслиенко.

"При исполнении служебного долга погиб Маслиенко Александр Александрович - начальник управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа - подведомственного учреждения администрации муниципалитета. Подполковник полиции, ветеран боевых действий Александр Александрович в момент атаки помогал жителям села", - написал губернатор в Telegram и выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Глава администрации Шебекинского округа Владимир Жданов уточнил, что Маслиенко погиб в селе Муром в результате воздушной атаки ВСУ.

МБУ "Управление оперативного реагирования Шебекинского городского округа" занимается обеспечением безопасности в чрезвычайных ситуациях.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Шебекинский округ Муром ВСУ
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