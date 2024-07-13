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Число погибших 6 июля на насосной станции в Волгограде выросло до четырех

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили тело еще одного рабочего под завалами насосной станции в Волгограде, где 6 июля обрушилась часть конструкций, количество погибших выросло до четырёх человек, сообщили "Интерфаксу" в следственном управлении СКР по региону.

"Нашли еще один труп", - сказал сотрудник ведомства.

6 июля обрушились несущие конструкции канализационной станции в Волгограде. Как сообщала пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону, два человека погибли, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. Позже при разборе завалов обнаружено тело еще одного рабочего. Предварительная причина ЧП - нарушения при производстве сварочных работ.

Волгоград СКР
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