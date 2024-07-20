До пяти возросло число погибших при обрушении насосной станции в Волгограде

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Тело пятого рабочего найдено под завалами насосной станции, которая 6 июля обрушилась в Волгограде, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СУ СКР по региону.

"Нашли тело последнего погибшего на канализационно-насосной станции", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что следователи задержали главного инженера ООО "Концессии водоснабжения". По данным следствия, в ночь на 5 июля на станции сгорел электродвигатель. В эти сутки было также зафиксировано превышение допустимой концентрации углекислого газа в 58 раз и сероводорода - в восемь раз. Коммунальщикам удалось снизить концентрацию опасных газов, включив вентилятор.

На следующий день главный инженер "Концессии водоснабжения" дал указание установить на станции дополнительную вытяжную систему, доставку и монтаж которой по его поручению производили начальник смены, электрогазосварщик и три слесаря-ремонтника.

"Во время сварочных работ произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим частичным обрушением кровли, стен и перекрытий здания", - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по региону.

Возбуждено уголовное дело по ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ).