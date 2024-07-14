Порядка 500 человек эвакуировали из-за пожара под Новороссийском

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Порядка 500 человек эвакуированы из-за пожара под Новороссийском, огонь распространился в сторону базы отдыха "Фрегат", сообщил в воскресенье глава Новороссийска Андрей Кравченко.

"В настоящее время порядка 500 человек и 30 автомобилей эвакуированы. Угрозы жизни людей нет. Площадь пожара превысила 18 гектар", - написал он в своем телеграм-канале.

Кравченко уточнил, что в 11:45 по Москве поступило сообщение о возгорании травы и деревьев в районе базы отдыха "Романтик". Из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха "Фрегат". По его словам, в тушении задействованы 64 человека и 16 единиц техники. Дополнительно вызван пожарный вертолет из Геленджика и Сочи, пожарные расчеты из Анапы.

Как добавил глава города, береговые спасатели на лодках готовы оказать помощь в эвакуации людей по морю.

Сообщение о возгорании по адресу: город Новороссийск, хутор Дюрсо поступило в 11:29 по московскому времени. Площадь пожара составляла 1 га, позднее увеличилась сначала до 3 га, затем - до 10 га. Из-за верхового пожара произошел переход огня на территорию базы отдыха "Голубая лагуна", 220 человек, в том числе 40 детей, были эвакуированы.

Площадь пожара на базе отдыха составила 1,5 тыс. кв. м. Горение травы на ее территории было потушено в 14:07. Информации о пострадавших не поступало. По данным спасателей, огнем повреждено шесть деревянных домиков и два легковых автомобиля.

К тушению пожара привлечено 85 человек и 23 единицы техники. Для его ликвидации направлены два вертолета Ка-32 и Ми-8.