Площадь лесного пожара под Новороссийском составила 42 га

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Площадь пожара лесного массива под Новороссийском выросла до 42 га, сообщает в воскресенье министерство природных ресурсов Краснодарского края.

Сообщение о возгорании в городе Новороссийск, хутор Дюрсо поступило в 11:29. Площадь пожара составляла 1 га, а затем за несколько часов увеличилась до 32 га. В Новороссийске из-за пожара введен режим ЧС. Власти просят добровольцев помочь в тушении пожара.

Подготовлены автобусы для эвакуации 200 человек с прилегающих баз отдыха - "Моряк", "Романтик". Ранее сообщалось об эвакуации 500 человек.

Информации о пострадавших не поступало.