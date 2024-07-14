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ХроникаПокушение на ТрампаОбновлено в 16:09

Власти попросили добровольцев помочь в тушении пожара под Новороссийском

Его площадь выросла до 32 га

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Тушение крупного пожара под Новороссийском осложняется сильным ветром, необходима помощь добровольцев, сообщает в воскресенье мэр города Андрей Кравченко.

"Огонь распространяется вверх по хребту, тушение осложняется сильными порывами ветра с резкими изменениями направления. Нужна помощь добровольцев! Для подвоза воды в гору, необходимы квадроциклы и мотоциклы класса эндуро", - написал он в своем телеграм-канале.

Министерство природных ресурсов Краснодарского края в свою очередь сообщает, что площадь пожара лесного массива выросла до 32 га.

На данный момент в тушении пожара задействованы 262 человека, 50 единиц спецтехники, привлечена авиация.

Сообщение о возгорании в городе Новороссийск, хутор Дюрсо поступило в 11:29. В Новороссийске из-за пожара введен режим ЧС.

Подготовлены автобусы для эвакуации 200 человек с прилегающих баз отдыха - "Моряк", "Романтик". Ранее сообщалось об эвакуации 500 человек.

Информации о пострадавших не поступало.

Новороссийск Андрей Кравченко хутор Дюрсо Краснодарский край
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