Режим ЧС введен в Новороссийске из-за возникновения пожаров

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Площадь пожара лесного массива под Новороссийском, предварительно, выросла до 22 га, подготовлены автобусы для эвакуации еще 200 человек, сообщает в воскресенье мэр города Андрей Кравченко.

"На территории города-героя введен режим ЧС в связи с возникновением ландшафтных пожаров. Подготовлены автобусы для эвакуации 200 человек с прилегающих баз отдыха - Моряк, Романтик (...) Предварительная площадь горения 22 га", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось об эвакуации 500 человек.

Кравченко добавил, что, по предварительным данным, из баз отдыха эвакуированы 130 детей.

В настоящее время в ликвидации пожара задействованы 46 сотрудников пожарно-спасательных частей и 12 единиц спецтехники, 45 человек добровольно-пожарной дружины и волонтеров, шесть единиц мототехники. Дополнительно из Анапы и Геленджика прибывает по одному расчету лесопожарного центра.

"В 13:50 прибыл пожарный расчет из Анапы, в 13:57 прибыл вертолет из Геленджика. В 13:57 пожарный вертолет начал тушение на горной местности, - написал Кравченко. - Дополнительно прибыло два пожарных расчета из города Анапа".

В тушении пожара участвуют 138 человек, 27 единиц спецтехники и вертолет.

Сообщение о возгорании в городе Новороссийск, хутор Дюрсо поступило в 11:29. Площадь пожара составляла 1 га, а затем за несколько часов увеличилась до 20 га. Из-за верхового пожара произошел переход огня на территорию базы отдыха "Голубая лагуна". Из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы "Фрегат". Угрозы жизни людей нет.

Площадь пожара на базе отдыха составила 1,5 тыс. кв. метров. Горение травы на территории базы было потушено в 14:07. Информации о пострадавших не поступало.

Для ликвидации возгорания направлены два вертолета Ка-32 и Ми-8.